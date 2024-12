Die deutschen Nordischen Kombinierer trumpfen nach einem schwierigen Jahr zum Saisonstart groß auf. Jetzt soll gefeiert werden. Der Erfolg macht auch Mut für die anstehenden Herausforderungen.

dpa 01.12.2024 - 14:18 Uhr

Ruka - Der fulminante Saisonstart ließ Eric Frenzel breit grinsen. "Oh, ja. Das kann man sich gar nicht besser wünschen", sagte der Cheftrainer der deutschen Nordischen Kombinierer im ZDF. Zum Abschluss des Auftaktwochenendes im Weltcup siegte der nun auch im Gesamtweltcup führende Vinzenz Geiger vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber und Teamkollege Manuel Faißt. Tags zuvor hatte es angeführt von Johannes Rydzek gar ein komplett deutsches Podium gegeben. Von neun Podestplätzen in Finnland gingen sieben an das Frenzel-Team.