Videos statt Fahnenträger, Boykott aus Protest: Die Eröffnungsfeier in Verona ist der offizielle Start für die Winter-Paralympics. Wie das deutsche Team die Zeremonie fernab von Verona erlebt.
Verona - Die 14. Paralympischen Winterspiele in Italien sind mit der Eröffnungsfeier offiziell gestartet. Zwölf Tage nach dem Schlussakt der Olympischen Winterspiele am selben Ort liefen im römischen Amphitheater von Verona 28 der 55 teilnehmenden Nationen mit Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap ein - darunter auch Russland und Belarus.