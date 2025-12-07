Philipp Raimund präsentiert sich im Olympia-Winter in bestechender Form. In Wisla springt der 25-Jährige auf Rang drei und bestätigt damit seinen zweiten Platz vom Vortag.

Wisla - Deutschlands neuer Top-Skispringer Philipp Raimund hat seinen ersten Weltcupsieg erneut knapp verpasst, mit Rang drei aber den nächsten Podestplatz erreicht. Der 25-Jährige aus Oberstdorf musste im polnischen Wisla mit 131,5 und 129 Metern nur Vortagessieger Domen Prevc aus Slowenien und dem Japaner Ryoyu Kobayashi den Vortritt lassen.

Schon am Vortag hatte Raimund als Zweiter hinter Prevc geglänzt. Der Wisla-Dominator setzte sich mit Weiten von 137 und 132 Metern um 0,9 Punkte vor Kobayashi durch. Felix Hoffmann belegte mit Weiten von 128,5 und 128 Metern den geteilten achten Platz. Am Vortag war der 28-Jährige guter Fünfter geworden.

Geiger und Wellinger im Formtief

Eine erneute Enttäuschung erlebten die Routiniers Karl Geiger und Andreas Wellinger. Geiger scheiterte erneut in der Qualifikation, Wellinger verpasste wie am Vortag das Finale. Für den 30-Jährigen blieb mit 115 Metern nur Rang 47. "Ich habe es am gesamten Wochenende nicht geschafft, Energie in meinen Sprung zu legen. Wenn man dann kein Selbstvertrauen hat, geht sich das eben nicht aus", sagte der zweimalige Weltmeister und Olympiasieger.

Ob Wellinger und Geiger am kommenden Wochenende beim Heim-Weltcup in Klingenthal dabei sind, ließ Bundestrainer Stefan Horngacher offen. "Das werden wir in Ruhe mit den Sportlern besprechen und spätestens am Dienstag eine Entscheidung treffen", sagte Horngacher im ZDF.