Philipp Raimund präsentiert sich im Olympia-Winter in bestechender Form. In Wisla springt der 25-Jährige auf Rang drei und bestätigt damit seinen zweiten Platz vom Vortag.
07.12.2025 - 16:38 Uhr
Wisla - Deutschlands neuer Top-Skispringer Philipp Raimund hat seinen ersten Weltcupsieg erneut knapp verpasst, mit Rang drei aber den nächsten Podestplatz erreicht. Der 25-Jährige aus Oberstdorf musste im polnischen Wisla mit 131,5 und 129 Metern nur Vortagessieger Domen Prevc aus Slowenien und dem Japaner Ryoyu Kobayashi den Vortritt lassen.