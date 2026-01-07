Einer ist krank, bei einem anderen zwickt das Knie: Deutschlands Skisprung-Hoffnungsträger gehen lädiert aus der Vierschanzentournee. Ein formschwaches Duo soll erstmal im Team bleiben.
07.01.2026 - 05:43 Uhr
Bischofshofen - Philipp Raimund war total geschwächt, bei Felix Hoffmann zwickte das Knie: Deutschlands Skisprung-Hoffnungsträger waren froh, als die 74. Vierschanzentournee beendet war. "Ich habe mich einfach scheiße gefühlt. Ich bin voll krank geworden. Ich habe trotzdem auf einem hohen Level performen können", sagte der angeschlagene Raimund nach dem Springen bei eisiger Kälte in Bischofshofen.