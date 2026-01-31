Mallorca erwartet nach einem Sturm ruhigeres Wetter, doch in Portugal dauern die Folgen von «Kristin» an. Was dort auf die Menschen zukommt.
Madrid/Lissabon - Über die spanische Ferieninsel Mallorca ist ein weiterer Sturm mit Windgeschwindigkeiten in Berglagen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und viel Regen hinweggezogen. Am Wochenende können sich Winterflüchtlinge aus Nordeuropa aber auf ruhigeres Wetter und Sonnenschein mit bis zu 15 Grad freuen, bevor es nach Angaben des nationalen Wetterdienstes Aemet nächste Woche wieder Schauer geben könnte. An den Küsten muss mit hohem Wellengang gerechnet werden.