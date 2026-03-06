Wintervergnügen auf der Seiser Alm Die Alm für alle
Der eine will auf die Abfahrtspiste, die andere in die Loipe, der dritte Schneeschuhwandern. Doch auf Seiser Alm bekommen Familien und Paare keinen Streit
Der eine will auf die Abfahrtspiste, die andere in die Loipe, der dritte Schneeschuhwandern. Doch auf Seiser Alm bekommen Familien und Paare keinen Streit
Je höher, desto mehr Aussicht. Die Panoramaloipe auf der Seiser Alm beginnt mit einem knackigen Anstieg. Nach drei Kurven ist eine Verschnaufpause nötig. Sie könnte allerdings kaum schöner sein. Links ragen zwei markante Berge wie ungleiche Brüder in den Winterhimmel. Der Plattkofel hat einen breiten Rücken, auf dem viel Schnee liegt. Der Langkofel besteht aus Felsnadeln und schlanken Zacken, der Stein leuchtet im freundlichen Ocker der Dolomiten.