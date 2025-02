Wer vergangene Nacht draußen unterwegs war, hatte im Idealfall Fäustlinge an: Es war bitterkalt in Baden-Württemberg. Aber für Rekordwerte hat es nicht gereicht.

red/dpa 18.02.2025 - 11:28 Uhr

In Hohenlohe und auf der Schwäbischen Alb musste in der zurückliegenden Nacht am meisten gebibbert werden: Mit -12,5 Grad waren die Temperaturen in Ellwangen (Ostalbkreis) landesweit am tiefsten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die kälteste Nacht des bisherigen Jahres war es aber nicht in Baden-Württemberg. Bereits am 4. Januar sackten die Temperaturen auf -17,6 Grad in Meßstetten (Zollernalbkreis) - das ist bisheriger Minusrekord für 2025.