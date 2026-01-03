Ein Wagen mit Sommerreifen, ein schwer verletztes Mädchen und ein Fahrer, der trotz eines Unfalls zur Arbeit fährt: Bei Winterwetter kommt es stellenweise zu Chaos auf den Straßen.
Bei Schnee und Glätte ist es in Baden-Württemberg zu Unfällen mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 15 Jahre altes Mädchen bei Willstätt (Ortenaukreis) am Freitagabend bei einer Kollision auf glatter Straße schwer verletzt. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beim Abfahren von der Bundesstraße geriet dabei ein 41 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn - und kollidierte fast frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Alle sieben Verletzten kamen in ein Krankenhaus.