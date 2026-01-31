Nur Tage nach einem tödlichen Wintereinbruch droht der US-Ostküste ein weiterer Wintersturm. Ein explosiv erstarkendes Tief bringt Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährliche Kälte in den Südosten.
31.01.2026 - 19:59 Uhr
Washington - Während sich die US-Ostküste noch von einem tödlichen Wintereinbruch am vergangenen Wochenende erholt, bereiten sich mehrere Bundesstaaten im Südosten des Landes bereits auf einen weiteren schweren Sturm vor. Ein Tiefdruckgebiet vor der Küste soll sich nach Angaben des nationalen Wetterdienstes zu einem Bombenzyklon entwickeln – einem explosiv erstarkenden Wintersturm. Erwartet werden kräftige Schneefälle, orkanartige Böen und stellenweise stark eingeschränkte Sicht.