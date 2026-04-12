Bei den Riquewihrer Weintagen in der Turn- und Festhalle im Weil der Städter Teilort Merklingen lassen sich die Gäste das ein oder andere Gläschen schmecken. Hier gibt’s die Bilder.

Marius Venturini 12.04.2026 - 17:05 Uhr

Bei den „Riquewihrer Weintagen“ in der Festhalle Merklingen haben mehrere Winzer aus der Partnerstadt im Elsass ihre Erzeugnisse angeboten. Das Angebot konnte sich sehen lassen: Crémants, der elsässischen Variante des Champagners gab es ebenso wie verschiedene Weiß-, Rot- und Rosé-Weine – darunter elsässische Klassiker wie Gewürztraminer oder Muscat.