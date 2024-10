Kaum zu glauben: Die Mikroben in unseren Städten haben sich nicht nur bestens an die knappen Ressourcen in der menschengemachten Umgebung angepasst – sie nutzen sogar eigentlich für sie schädliche Substanzen als Nahrung: Desinfektionsmittel.

Markus Brauer 21.10.2024 - 15:23 Uhr

In dieser Welt sind nie allein. Wir werden immer begleitet – von Mikroben. Die winzig kleinen Mikroorganismen sind um und in uns. Sie befinden sich überall: im Wasser, in der Erde, in der Luft. Abermillionen von ihnen bevölkern den menschlichen Körper. Manche machen krank, andere sind für die Gesundheit wichtig.