Israel hat Irans Nuklearanlagen angegriffen und die beiden höchsten militärischen Anführer getötet. Teheran kündigt Vergeltung an. Droht jetzt ein neuer Nahost-Krieg?

Markus Brauer /A/AFP/dpa 13.06.2025 - 08:05 Uhr

Trotz Warnungen von US-Präsident Donald Trump hat Israel mehrere Ziele im Iran angegriffen, darunter in der Hauptstadt Teheran und in der Atomanlage Natanz. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sprach am Freitag (13. Juni) von einem „Präventivschlag“, Israel rechne mit Vergeltungsangriffen.