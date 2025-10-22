Nach dem Kanzler-Aufruf „Fragen Sie mal Ihre Töchter“ mit Blick auf seine Aussage zum„Stadtbild“ melden sich vor allem Frauen zu Wort. Darunter sind zahlreiche Prominente.
22.10.2025 - 13:59 Uhr
Eine Petition mit dem Titel „Wir sind die Töchter“ haben binnen 24 Stunden rund 100.000 Menschen unterschrieben. Zu den prominenten Unterstützern und Unterstützerinnen zählen Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Schauspielerin Marie Nasemann, wie die Plattform Innn.it am Mittwoch meldete. Die Petition hat den Zusatz „Rassismus nicht in unserem Namen!“.