red/AFP 12.08.2024 - 14:01 Uhr

Die FDP hat Kritik von den Ampel-Partnern an ihrem Plan für mehr Autos in den Städten zurückgewiesen. „Wir wollen keine ideologische Mobilitätspolitik“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag in Berlin. „Es gibt keine gute und keine schlechte Mobilität“, betonte er. Die FDP wolle die Form von Mobilität ermöglichen, die „vor Ort gefragt und gefordert“ werde.