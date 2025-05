Ein im Netz vielfach geteilter Beitrag löst bei Eltern in und um Plüderhausen große Besorgnis aus. Doch die Polizei hat „erhebliche Zweifel“ an der Schilderung einer Zeugin.

Sascha Schmierer 30.05.2025 - 09:29 Uhr

Eine auf Social Media-Kanälen vielfach geteilte Meldung über eine angebliche Kindesentführung hat in und um Plüderhausen in den vergangenen Tagen viele Eltern in Aufregung versetzt. Berichtet wurde, dass eine Frau und zwei Männer versucht hätten, am Spielplatz am Marktplatz ein Kind mitzunehmen.