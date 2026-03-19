Wirbel in Donzdorf Einladung mit Logos von FDP und AfD
In Donzdorf verursacht ein Bericht im Mitteilungsblatt Wirbel, der mit den Logos von FDP und AfD illustriert ist. Der FDP-Kreisverband distanziert sich, die AfD reagiert amüsiert.
In Donzdorf verursacht ein Bericht im Mitteilungsblatt Wirbel, der mit den Logos von FDP und AfD illustriert ist. Der FDP-Kreisverband distanziert sich, die AfD reagiert amüsiert.
Für Aufregung im FDP-Kreisverband sorgt ein Text im Mitteilungsblatt der Stadt Donzdorf: Unter der Rubrik „Parteien“ laden die beiden fraktions- und parteilosen Mitglieder des Gemeinderats, Iris Gärtner und Armin Koch, für den 27. März zu einem Austausch mit einem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, Danny Kuhl-Zaussinger (parteilos), ein. „Ausdrücklich“ distanziere sich der FDP-Kreisverband Göppingen von dieser Einladung, teilt dessen Pressesprecherin Anna Ortwein mit. Denn: Illustriert ist der Bericht mit den Parteilogos von FDP und AfD.