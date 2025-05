Wieder gibt es Wirbel um Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard: Nach harscher Kritik an einem „ACAB“-Pulli rudert die Nachwuchspolitikerin teilweise zurück.

Sascha Maier 26.05.2025 - 11:03 Uhr

Sie hat es wieder getan. Jette Nietzard, Vorsitzende der Grünen Jugend, bringt die eigene Partei mit ihren Social-Media-Aktivitäten gegen sich auf. Auf ihrem Instagram-Profil postete Nietzard ein Selfie, das sie in einem Pullover mit der Aufschrift „ACAB“ („Alle Polizisten sind Bastarde“) zeigt. Darunter schrieb die Nachwuchspolitikerin: „Auf dem Weg in den Bundestag“ und ihre Follower fragte: „Was findet Julia Klöckner schlimmer? ,ACAB’-Pulli oder ,Eat the rich’-Cap?“