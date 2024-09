Foto: Uncredited/National Oceanic and Atmospheric Administration/AP/dpa

Der immer kräftigere Hurrikan «Helene» trifft bald auf Land. Die US-Katastrophenschutzbehörde warnt vor meterhohen Sturmfluten. Bei vielen Menschen im Südosten der USA werden dunkle Erinnerungen wach.

dpa 27.09.2024 - 02:08 Uhr

Washington - Hurrikan "Helene" gewinnt vor der Westküste des US-Bundesstaates Florida weiter an Stärke. Das nationale Hurrikanzentrum der USA stufte den Wirbelsturm am Abend (Ortszeit) als "extrem gefährlichen Hurrikan" der zweithöchsten Kategorie 4 ein - mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde. Es wird erwartet, dass "Helene" heute gegen 5.00 Uhr (MESZ; 23.00 Uhr Ortszeit) in der Region Big Bend im Norden Floridas auf Land trifft.