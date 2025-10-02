Die Erwartungen an die nächste Fed-Sitzung sind hoch, doch widersprüchliche Signale sorgen für Unsicherheit. Zwischen Marktoptimismus und warnenden Stimmen der Notenbank. Der Überblick vor dem Zinsentscheid.
02.10.2025 - 10:40 Uhr
Vom 28 bis 29. Oktober 2025 trifft die US-Notenbank Federal Reserve (FED) ihre nächste geldpolitische Entscheidung. Schon jetzt spekulieren Anleger weltweit, od die FED erneut die Zinsen senken wird. Der Markt erwatet eine weitere Lockerung, doch die Notenbank selbst sendet gemischte Signale.