In Herrenberg wird die ärztliche Versorgung dünn

Erst wird das Krankenhaus zerlegt, jetzt soll auch die Notfallpraxis geschlossen werden. Die Herrenberger fühlten sich von der medizinischen Versorgung abgehängt.

Ulrich Stolte 27.11.2024 - 17:14 Uhr

Die Herrenberger haben das Gefühl, von der medizinischen Versorgung im Stich gelassen zu werden. Nach der teilweisen Schließung des Krankenhauses im nächsten Jahr, droht jetzt auch die Schließung der ärztlichen Notfallpraxis. Dagegen hat die Stadt eine Resolution verfasst, die am Dienstag im Gemeinderat diskutiert wurde. Und zwar sehr emotional diskutiert: „Das kann nicht sein, das geht schlichtweg nicht“, sagte Wilhelm Bührer von der FDP und Heike Voelker (Grüne) würde die Resolution dem Gesundheitsminister Manfred Lucha am liebsten persönlich übergeben: „Dass man das so einfach vom Tisch wischt, ist schlimm.“