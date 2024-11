Der Bannerträger der Schuldenbremse denkt um: Das ist richtig, aber auch durchsichtig, kommentiert StZ-Titelautor Reiner Ruf.

Reiner Ruf 15.11.2024 - 11:44 Uhr

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz spielt in der Debatte um die Schuldenbremse ein doppeltes Spiel. Nach außen hin, in der politischen Konfrontation mimt er den prinzipienfesten Charakterdarsteller, auf Podien und in gelehrten Runden gibt er sich schon seit einiger Zeit ansprechbar auf eine Reform. Für die breite Öffentlichkeit trägt er die die Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich her, umringt von einer Schar von Getreuen, mittendrin sein Generalsekretär Carsten Linnemann und der Baden-Württemberger Manuel Hagel, der gar „eine Art Ewigkeitsgarantie“ für die Schuldenbremse forderte.