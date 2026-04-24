Wird es jetzt besser? „Situation ist absurd“: Aufzug-Chaos am Esslinger Bahnhof
Mal funktionieren sie, mal nicht: Die Aufzüge am Esslinger Bahnhof sorgen bei vielen Reisenden für massiven Frust. Was sagt die Deutsche Bahn?
Mal funktionieren sie, mal nicht: Die Aufzüge am Esslinger Bahnhof sorgen bei vielen Reisenden für massiven Frust. Was sagt die Deutsche Bahn?
Montag, Mitte April im Esslinger Bahnhof: Eine junge Rollstuhlfahrerin steht mit ihrem Begleiter vor den etlichen Treppenstufen Richtung Bahnhofsvorplatz. Die Aufzügen funktionieren nicht. Ihr Begleiter nimmt den Rollstuhl, sie zieht sich mit aller Kraft am Geländer die Stufen hoch. Eine andere Wahl hat sie nicht.