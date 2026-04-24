Montag, Mitte April im Esslinger Bahnhof: Eine junge Rollstuhlfahrerin steht mit ihrem Begleiter vor den etlichen Treppenstufen Richtung Bahnhofsvorplatz. Die Aufzügen funktionieren nicht. Ihr Begleiter nimmt den Rollstuhl, sie zieht sich mit aller Kraft am Geländer die Stufen hoch. Eine andere Wahl hat sie nicht.

„Ich bin nicht immer in Begleitung von anderen Menschen unterwegs, dann muss ich fremde Leute ansprechen, ob sie meinen Rollstuhl tragen“, sagt die junge Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Mich ärgert aber mehr, dass es zum Beispiel Menschen in schweren Elektrorollstühlen gibt, denen nicht so einfach geholfen werden kann.“ Immer wieder habe sie in den vergangenen Wochen wegen der nicht funktionierenden Aufzüge in Esslingens Bahnhof auf Busse ausweichen müssen – entsprechend mehr Zeit habe sie für ihre Wege gebraucht.

„Ich habe es mir angewöhnt, in Esslingen deutlich mehr Zeit einzuplanen, weil ich nie weiß, welche Aufzüge diesmal kaputt sind. Termine musste ich manchmal sogar absagen, wenn ich nicht weitergekommen bin.“

Aufzüge am Bahnhof Esslingen – monatelang Probleme

Sie ist nicht die einzige, die in den vergangenen Monaten kopfschüttelnd vor gesperrten Aufzügen stand: Ein Zug kommt an, Reisende verlassen ihn, einige gehen zu den Aufzügen, drehen ab – defekt. Ein übliches Bild, das Anfang des Jahres bereits Andrea Lindlohr, Landtagsabgeordnete der Grünen, anprangerte. Immer wieder fallen seitdem unterschiedliche Aufzüge aus.

„Die Situation ist an Absurdität kaum zu überbieten“, sagt Miran Rebec aus Hohengehren. „Während die DB-Website dreist behauptet, der Aufzug sei ,in Betrieb’, stehen die Menschen vor verschlossenen Türen.“ Auch die junge Rollstuhlfahrerin gibt an, dass es ein Glücksspiel sei, wann die Aufzüge im Bahnhof funktionierten und wann nicht.

Nachfrage Mitte vergangener Woche bei der Stadt Esslingen: Was sagt sie zu den Problem-Aufzügen am Bahnhof? „Für diese Aufzüge ist die Deutsche Bahn verantwortlich“, sie sei deshalb Ansprechpartner, heißt es von der Pressestelle. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärt auf Nachfrage, dass die Arbeiten an den Aufzügen just in diesen Tagen beendet worden seien. „Sie sind jetzt also wieder voll funktionstüchtig“, so die Sprecherin.

Ist das so? Test am Tag darauf vor Ort. Ausstieg Gleis 8. Aufzug: kommt nicht. Die anderen Aufzüge – auch der zum Bahnhofsvorplatz – laufen ohne Probleme. Wieder ein Tag später, gleiches Gleis. Am Aufzug hängt bereits warnend ein roter Aufkleber mit der Aufschrift „Defekt“. Doch wider Erwarten kommt der Aufzug, als er gerufen wird – später am Tag ist der Aufkleber entfernt worden.

Der Aufzug zum Bahnhofsvorplatz funktioniert derzeit wieder – oder vielleicht auch nicht. Foto: xan

Funktionieren die Aufzüge am Bahnhof Esslingen?

Erneute Nachfrage bei der Deutschen Bahn: Wie sind diese unzuverlässigen Schwankungen zu erklären? „Unser Mann vor Ort sagt, die Aufzüge funktionieren nun wieder und sind in Betrieb“, heißt es von der Pressestelle. Die lang anhaltenden Sperrungen begründet das Unternehmen damit, dass der Tausch von Aufzügen eine sehr lange Zeit in Anspruch nehme. Die entsprechenden Teile müssten „jeweils vor Ort kleinteilig demontiert und montiert werden.“

Auch die darauffolgenden Sicherheitstest dauerten mitunter lange. „Ausfallzeiten von bis zu sechs Monaten – bei sehr komplexen Anlagen auch darüber hinaus – können von uns nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden“, so die Bahn. Kurzzeitige Störungen, die etwa durch Vandalismus auftreten, versuche das Unternehmen so schnell wie möglich zu beheben. Es sei schließlich im eigenen Interesse, die Schwierigkeiten für Reisende zu minimieren.

Unsere Empfehlung für Sie Klimaquartier in Esslingen Bezahlbarer Wohnraum für die Mittelschicht: Die Neue Weststadt wächst Esslingen baut an einem klimaneutralen Quartier: Der Baublock A der Neuen Weststadt wächst und soll laut Investor bezahlbaren Wohnraum für die Mittelschicht bieten.

Für Mobilitätseingeschränkte gebe es außerdem immer die Möglichkeit, „die Reise vorher (spätestens einen Werktag) bei der DB-Mobilitätsservicezentrale unter der Festnetz-Rufnummer: 030 65212888 oder per E-Mail: msz@deutschebahn.com anzumelden und zu planen.“ Tagesaktuelle Informationen zu den Aufzügen gebe es in der App „Bahnhof live“ oder auf der Webseite bahnhof.de. „Für die Unannehmlichkeiten durch Störungen bitten wir unsere betroffenen Bahnkunden vielmals um Entschuldigung.“ Ob die Aufzüge am Esslinger Bahnhof nun auch dauerhaft funktionieren, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen.