Im Landkreis Ludwigsburg besteht nach Ansicht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in vielen Betrieben ein eklatantes Defizit an betrieblicher Mitbestimmung. Von den rund 12.290 Unternehmen im Kreis verfügen laut NGG längst nicht alle über einen Betriebsrat – ein Zustand, den die Gewerkschaft als „Betriebsrats-Vakuum“ bezeichnet.

„Viele Beschäftigte im Landkreis haben keine starke Stimme gegenüber dem Chef. Dabei ist jedes ‚Betriebsrats-Vakuum‘ eine vertane Chance“, betont Magdalena Krüger, Geschäftsführerin der NGG-Region Stuttgart. Sie ruft dazu auf, möglichst viele Betriebsräte zu gründen. Die NGG Stuttgart appelliert an alle Unternehmen im Kreis, in denen es noch keine Arbeitnehmervertretung gibt: „Ab fünf Beschäftigten kann und sollte ein Betriebsrat gegründet werden.“

NGG: Betriebsrat gerade jetzt hilfreich

Ein Betriebsrat sei das Sprachrohr der Beschäftigten – und sorge für Verbesserungen im Arbeitsalltag. Von fairen Ausbildungsbedingungen über den Gesundheitsschutz bis hin zur Übernahme von Auszubildenden und der Unterstützung in persönlichen Konfliktfällen, so Krüger.

Die NGG verweist zudem auf die wirtschaftlich angespannte Lage in vielen Branchen und auf geplante gesetzliche Änderungen durch die Bundesregierung – etwa eine mögliche Abkehr von der täglichen Höchstarbeitszeit. Solche Entwicklungen könnten sich direkt auf die Arbeitsbedingungen im Kreis Ludwigsburg auswirken. Umso wichtiger sei es, jetzt betriebliche Interessenvertretungen zu stärken.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten könne ein Betriebsrat also dazu beitragen, Arbeitsplätze sicherer und Bedingungen fairer zu gestalten, so die Ansicht der Gewerkschaft.