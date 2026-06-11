Das vorübergehend zart keimende Konjunkturpflänzchen droht erstickt zu werden. Dabei schätzen laut der IHK Firmen die Lage je nach Branche unterschiedlich ein.
11.06.2026 - 09:18 Uhr
Die wenigen Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Belebung, die es zum Jahresbeginn bei den Unternehmen im Kreis Böblingen gab, wurden in der „Straße von Hormus“ jäh ausgebremst. Das schreibt die IHK-Bezirkskammer in ihrem aktuellen Konjunkturbericht. Die Themen Energiekosten und Inflation seien mit der Blockade der Meerenge wieder in den Fokus von Unternehmen und Konsumenten gerückt und drückten auf die Stimmung im Landkreis. Wie stark der zu erwartende Abschwung letztendlich ausfallen werde, hänge davon ab, ob und wie schnell eine Einigung im Konflikt erzielt werden könne.