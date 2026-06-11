Das vorübergehend zart keimende Konjunkturpflänzchen droht erstickt zu werden. Dabei schätzen laut der IHK Firmen die Lage je nach Branche unterschiedlich ein.

Die wenigen Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Belebung, die es zum Jahresbeginn bei den Unternehmen im Kreis Böblingen gab, wurden in der „Straße von Hormus“ jäh ausgebremst. Das schreibt die IHK-Bezirkskammer in ihrem aktuellen Konjunkturbericht. Die Themen Energiekosten und Inflation seien mit der Blockade der Meerenge wieder in den Fokus von Unternehmen und Konsumenten gerückt und drückten auf die Stimmung im Landkreis. Wie stark der zu erwartende Abschwung letztendlich ausfallen werde, hänge davon ab, ob und wie schnell eine Einigung im Konflikt erzielt werden könne.

Insgesamt habe der Ausbruch des Krieges die Wirtschaft des Landkreises Böblingen zu einer Zeit getroffen, in der es erste Lichtblicke am Konjunkturhimmel gegeben habe. In der Befragung der IHK-Bezirkskammer zum Frühsommer 2026 verzeichneten zahlreiche Unternehmen wieder eine stärkere Nachfrage. Immerhin gaben mehr als 26 Prozent der Unternehmen einen gestiegenen Absatz an.

Der IHK-Nachfrageindikator liegt derzeit mit knapp zwei Zählern nur noch leicht im Minus. Dies ist der beste Wert seit 2022. Dementsprechend zeigte sich auch die Geschäftslage wieder etwas stabiler, und die Hoffnungen auf einen weiteren Aufschwung machten sich verstärkt breit. Mit dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten müsse hinter diese erfreuliche Entwicklung nun ein großes Fragezeichen gesetzt werden. Es bleibe abzuwarten, wie stabil die Nachfrageentwicklung angesichts der großen Verunsicherung der Märkte sein könne. Treibende Kraft der jüngsten Nachfragesteigerung sei zuletzt vor allem der Bedarf aus dem Ausland gewesen.

IHK wirft Blick in die Branchen

Dieser Anstieg brachte für die Industrie im Kreis eine spürbar verbesserte Situation. Der IHK-Indikator zur Geschäftslage der Produzenten verbesserte sich in der aktuellen IHK-Umfrage erneut und lag noch bei einem negativen Wert von knapp sieben Punkten. Im Frühsommer letzten Jahres lag dieser noch bei minus 34 Zählern. Mit dieser positiven Nachfrageentwicklung hellte sich auch das Stimmungsbild der Industrieunternehmen deutlich auf.

In der Konjunkturumfrage der IHK Böblingen gibt es in dieser Branche nun erstmals seit langem wieder mehr Optimisten als Pessimisten. Aber auch hier werde die aktuelle Lage bis in den Herbst hinein deutliche Spuren hinterlassen. Spuren, von denen auch die Handelsunternehmen im Kreis nicht verschont bleiben werde, prognostiziert die IHK. Während der Großhandel zuletzt mit der Industrie wieder etwas Hoffnung schöpfte, komme der Einzelhandel nicht aus dem Tal heraus. Die Konsumenten seien verunsichert und spürten den Preisdruck nicht nur an der Tankstelle. Größere Anschaffungen müssten warten und der Blick richte sich sorgenvoll auf den nächsten Urlaub und inwieweit der Kerosinpreis diesen verhageln könnte. In dieser Gemengelage scheine ein kauffreudiger Gang hin zum nächsten Händler in der Innenstadt kaum vorstellbar.

Unsere Empfehlung für Sie Ausbildung im Kreis Böblingen Verträge enden oft in der Probezeit Nachfrage nach Ausbildungsplätzen besteht im Kreis Böblingen. Dennoch kommen dieses Jahr wieder weniger Verträge zustande als erwartet. Was ist da los?

Spitzenreiter bei der Geschäftslage seien einmal mehr die Dienstleister im Kreis. Knapp 44 Prozent der von der IHK befragten Unternehmen verzeichneten eine gute Geschäftslage. Die Nachfrage sei weiterhin auf einem stabilen Niveau, und auch der Blick in die Zukunft falle weitestgehend optimistisch aus. Gut 26 Prozent der Dienstleister rechneten derzeit mit einer weiteren Verbesserung der Lage. Auch bei diesen guten Aussichten bleibe ein großes Risiko, dass die Stimmung in den kommenden Monaten kipp und die Branche wieder etwas herunterschalten müsse.

Der Einzelhandel befindet sich weiter auf Talfahrt. Verbraucher schauen aufgrund des allgemeinen Preisdrucks beim Einkauf genau hin. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Für das Baugewerbe lief es zuletzt wieder etwas besser, und zum Jahresbeginn hellte sich die Stimmung etwas auf. Mit dem Energiepreisdruck trübten sich die Aussichten nun wieder ein. Die private Nachfrage stockt, und auch die öffentliche Hand hat auf die Bremse getreten. Alles andere als rosige Aussichten - obwohl die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum hoch bleibt.

IHK-Konjunkturindikatoren

Sie werden als Saldo von positiven und negativen Antworten zu den jeweiligen Fragen ermittelt und können minus 100 bis plus 100 Prozentpunkte betragen. Der Indikatorwert Null zeigt an, dass sich die positiven und negativen Antworten die Waage halten. Ein positiver Indikatorwert bedeutet, dass es mehr positive als negative Antworten gibt.