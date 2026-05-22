Optimismus sieht anders aus. Die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung nach leichten Besserungen zu Jahresbeginn hat sich nicht bestätigt: Die ökonomische Lage verschlechtere sich weiter, teilt die IHK Esslingen-Nürtingen in ihrem Konjunkturbericht mit. Auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt werde nicht gerade rosig bewertet. Für die Untersuchung wurden nach Angaben der Kammer rund 1000 Unternehmen aus demr Region Stuttgart, darunter 190 Betriebe im Landkreis Esslingen, befragt.

Die Investitionsbereitschaft bleibt laut diesem Papier auf einem niedrigen Niveau, der Erwartungsindikator zeigt weiter nach unten. Die Unternehmen im Landkreis schauten deutlich pessimistischer nach vorn, sagt der leitende Geschäftsführer Christopmh Nold. Die Unsicherheit ziehe sich durch alle Branchen - von der Industrie über den Handel bis hin zu den Dienstleistern. Auch auf dem Arbeitsmarkt soll es nicht besser werden. Nur acht Prozent der befragten Unternehmen würden einen Personalaufbau planen. Mehr als ein Viertel erwarten dagegen einen Abbau.

Für diese schlechten Prognosen werden verschiedene Begründungen angeführt. Die Spannungen im Nahen Osten würden die lokalen Unternehmen aktuell in einer „fragilen Phase“ treffen. Die schwache Inlandsnachfrage bleibe aber mit gut 75 Prozent der Nennungen das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Angeführt werden zudem steigende Arbeits- und Energiekosten, zunehmende Rohstoffausgaben und weitere geopolitische Probleme neben dem Nahost-Konflikt.

Landesregierung sendet laut Wirtschaft positive Signale aus

Die Unternehmen nehmen laut der Kammer die Politik in die Pflicht. Die bisherigen Reformansätze auf Bundesebene griffen zu kurz. Die Wirtschaft brauche entschlossene Reformen - Bürokratieabbau, schnellere Verfahren, wettbewerbsfähige Energiepreise und Lohnnebenkosten sowie eine investitions- und innovationsfreundliche Besteuerung von Unternehmen. Positiv werde die „wirtschaftspolitische Ausrichtung des Koalitionsvertrages der neuen grün-schwarzen Landesregierung“ gewertet. Das Land habe die richtigen Schwerpunkte erkannt und sende wichtige Signale für den Standort aus.

Die IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen veröffentlicht dreimal im Jahr einen Konjunkturbericht für den Kreis Esslingen. Die Ergebnisse basieren nach eigenen Angaben auf einer repräsentativen Befragung lokaler Unternehmen. Befragungszeitraum für den aktuellen Bericht war vom Montag, 13. April, bis Montag, 4. Mai.