Wirtschaft im Kreis Esslingen IHK: Arbeitsmarkt bleibt weiter angespannt
Laut einem Bericht der Kammer hat der Glaube an eine wirtschaftliche Erholung einen Dämpfer erhalten.
Laut einem Bericht der Kammer hat der Glaube an eine wirtschaftliche Erholung einen Dämpfer erhalten.
Optimismus sieht anders aus. Die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung nach leichten Besserungen zu Jahresbeginn hat sich nicht bestätigt: Die ökonomische Lage verschlechtere sich weiter, teilt die IHK Esslingen-Nürtingen in ihrem Konjunkturbericht mit. Auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt werde nicht gerade rosig bewertet. Für die Untersuchung wurden nach Angaben der Kammer rund 1000 Unternehmen aus demr Region Stuttgart, darunter 190 Betriebe im Landkreis Esslingen, befragt.