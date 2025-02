Gleich mehrere Industrieunternehmen im Kreis Ludwigsburg bauen Stellen ab. Die Gewerkschaft in der Region sorgt sich vor einem „zweiten Detroit“ – nennt aber auch Wege, wie die Mittelständler wieder auf die Beine kommen.

Emanuel Hege 14.02.2025 - 08:00 Uhr

Sie habe in den kommenden Monaten fast kein freies Zeitfenster in ihrem Kalender, sagt Susanne Thomas, erste Bevollmächtigte des IG Metall-Bezirks Ludwigsburg und Waiblingen. In gleich mehreren Industrieunternehmen kämpft sie um den Erhalt von Arbeitsplätzen, „und ständig kommen neue hinzu“. Die fünf wichtigsten Botschaften aus einem Gespräch über Leberkäswecken und illusorische Gewinnziele.