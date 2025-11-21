Endlich eine gute Wirtschaftsnachricht aus der Region: Roche vergrößert seinen Ludwigsburger Campus um 40.000 Quadratmeter und stärkt damit den erst drei Jahre alten Standort.

Der Gesundheitskonzern Roche setzt ein langfristiges Zeichen für seinen Standort Ludwigsburg: Das Unternehmen erweitert seinen Campus in der Weststadt deutlich. Wie Roche mitteilte, wurde Ende Oktober ein Kaufvertrag über ein 40.000 Quadratmeter großes Areal des Automobilzulieferers BorgWarner unterzeichnet. Damit wächst die Gesamtfläche des Standorts von bislang 25.900 auf künftig 65.900 Quadratmeter. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem Produktions- und Bürogebäude, ein Technikumsbereich sowie ein Betriebsrestaurant und Parkplätze.

Die Übergabe der Gebäude ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen. BorgWarner wird das Areal bis dahin vollständig räumen. Über den Kaufpreis vereinbarten die Unternehmen Stillschweigen.

Ulrich Schwörer, Geschäftsführer Roche in Ludwigsburg Foto: Roche

Schweizerische und schwäbische Tugenden vereint

Für Roche ist die Akquisition ein strategischer Schritt. „Der Erwerb ist ein deutliches Bekenntnis für den Standort Ludwigsburg und spiegelt die Bedeutung der Laborautomatisierung für Roche in Deutschland wider“, sagte Ulrich Schwörer, Geschäftsführer von Roche in Ludwigsburg. Die Erweiterung solle die Weichen für eine langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens stellen.

Auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht begrüßt den Schritt. Roche verbinde „schweizerische und schwäbische Tugenden wie Innovation, Kreativität und Zuverlässigkeit“, sagte er. Die Entscheidung des Konzerns, am Standort weiter zu wachsen, sei „ein absoluter Glücksfall“ für die Stadt.

Der heutige Campus in der Weststadt wurde erst 2022 gegründet. Damals hatte Roche seine zuvor auf Waiblingen, Kornwestheim und Remseck-Aldingen verteilten Bereiche gebündelt und in Ludwigsburg zusammengeführt. Am Standort entwickelt und produziert das Unternehmen vor allem Automationslösungen für medizinische Labore. Sie sollen diagnostische Abläufe effizienter und sicherer machen. Laut Roche profitieren davon nicht nur Medizinerinnen und Mediziner, sondern auch Patientinnen und Patienten – etwa wenn Blutwerte schneller und verlässlicher vorliegen.