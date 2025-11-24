17% Kursverlust Warum fällt die Rheinmetall-Aktie? - Das sorgt aktuell für Unsicherheit

Die Rheinmetall-Aktie steht weiterhin unter Druck. Nachdem bereits letzte Woche ein Rückgang von fast 15 Prozent vermeldet wurde, setzt sich die Talfahrt fort. Die Gründe liegen nicht im Unternehmen selbst, sondern in der geopolitischen Großwetterlage.