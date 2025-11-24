Für ihre künftigen Geschäfte sind die deutschen Unternehmen skeptischer. Das hat Auswirkungen auf die Stimmung in der Industrie.
24.11.2025 - 10:46 Uhr
In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung überraschend verschlechtert. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 88,5 Punkte gerechnet. „Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.