Wirtschaft in Esslingen Eberspächer: Geopolitische Spannungen, weniger Umsatz, stabile Prognose
Schwierige Rahmenbedingungen, weniger Umsatz und dennoch eine gute Entwicklung: Ein Rück- und Ausblick des Esslinger Unternehmens Eberspächer.
Schwierige Rahmenbedingungen, weniger Umsatz und dennoch eine gute Entwicklung: Ein Rück- und Ausblick des Esslinger Unternehmens Eberspächer.
Das Jahr 2025 hat die Automobilindustrie vor große Herausforderungen gestellt: Unkalkulierbare Währungskurseffekte, schwache Märkte, sinkende Umsätze, politische Vorgaben und ein Mangel an verlässlichen Leitplanken haben viele Unternehmen vor große Probleme gestellt. Der Esslinger Autozulieferer und Systementwickler Eberspächer beurteilt sein Geschäftsjahr 2025 „wirtschaftlich insgesamt positiv“. Eine weitere Stabilisierung des Geschäftsergebnisses wird für 2026 erwartet.