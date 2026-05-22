Das Jahr 2025 hat die Automobilindustrie vor große Herausforderungen gestellt: Unkalkulierbare Währungskurseffekte, schwache Märkte, sinkende Umsätze, politische Vorgaben und ein Mangel an verlässlichen Leitplanken haben viele Unternehmen vor große Probleme gestellt. Der Esslinger Autozulieferer und Systementwickler Eberspächer beurteilt sein Geschäftsjahr 2025 „wirtschaftlich insgesamt positiv“. Eine weitere Stabilisierung des Geschäftsergebnisses wird für 2026 erwartet.

Trotz eines Umsatzrückgangs, der vor allem geopolitischen Einflüssen geschuldet war, sieht sich das weltweit agierende Esslinger Familienunternehmen auf einem guten Weg. Technologische, organisatorische und operative Veränderungen hätten gegriffen – den Stammsitz Esslingen mit rund 1000 Beschäftigten sieht die Geschäftsführung „gut aufgestellt“.

„Ergebnis kann sich innerhalb der Automobilzulieferindustrie sehen lassen“

„Trotz eines anspruchsvollen Umfelds haben wir im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass unser Transformationskurs wirtschaftlich erfolgreich ist“, bringt Geschäftsführer Jörg Steins die Jahresbilanz 2025 der Eberspächer Group auf den Punkt. „Wir erzielten ein operatives Ergebnis, das sich innerhalb der Automobilzulieferindustrie sehen lassen kann.“ Klar ist für den geschäftsführenden Gesellschafter Martin Peters aber auch: „Zukunftsfähigkeit am Standort Deutschland ist nichts Gegebenes, sondern etwas, das wir uns mit Effizienz, Flexibilität und guten Tariflösungen immer wieder neu verdienen müssen.“

Beispielhaft nennt Peters den vor Jahresfrist abgeschlossenen Ergänzungstarifvertrag für den Standort Esslingen, der der Belegschaft Zugeständnisse bei Arbeitszeit und Gehalt abverlangt hat, um Arbeitsplätze zu sichern. „Damit fühlen wir uns gut aufgestellt“, erklärt Geschäftsführer Jörg Steins.

900 Ingenieure und Experten treiben den technischen Fortschritt voran

Forschung und Entwicklung stehen hoch im Kurs. Rund 900 Ingenieure und Experten für Grundlagenforschung, Produkt- und Systementwicklung treiben den technischen Fortschritt voran. Innovationen bilden die Basis aller Aktivitäten und sind das verbindende Element der drei Geschäftsbereiche Divisions Purem by Eberspächer, Climate Control Systems und Automotive Controls, erklärt das Unternehmen. „Die Transformation ist schneller denn je, anspruchsvoller und komplexer und der Wettbewerb ist wesentlich intensiver“, betont Jörg Steins. „Wir stellen uns täglich die Frage: Wie können wir uns weiter verbessern.“ Eberspächer wolle mit dem technischen Fortschritt nicht nur Schritt halten, sondern vorausgehen.

Sie analysieren 2025 und blicken voraus: Geschäftsführer Jörg Steins (links) und der geschäftsführende Gesellschafter Martin Peters. Foto: Roberto Bulgrin

Dazu gehört auch, breit aufgestellt zu sein. In der Geschäftsführung geht man davon aus, dass die Zukunft der Mobilität und und der industriellen Technologien „global gesehen bunt sein wird“: elektrisch, mit erneuerbaren Kraftstoffen und in bestimmten Bereichen mit Wasserstoff, aber auch die traditionelle Verbrenner-Technologie wird nicht abgeschrieben. Auf diesen Technologiemix will sich das Unternehmen ausrichten und verstärkt auf Partnerschaften setzen.

Eberspächer: Transformation nicht als Bedrohung, sondern als Einladung verstehen

Transformation will Eberspächer nicht als Bedrohung verstehen, sondern als Einladung, die Rolle des Unternehmens neu zu definieren und dabei auch bestehende Technologien in neue Produkte und Geschäftsfelder zu übertragen. So finden Batteriegehäuse aus Stahl für E-Fahrzeuge in China Anklang, ein ganzheitliches Portfolio für mobile und stationäre Anwendungen bei Brennstoffzellen-Systemen oder vorausschauende Entwicklungen bei der Wasserstoff-Technologie stehen im Fokus. Auch die Entwicklungen im Bereich der Militär-Technologie hat man bei Eberspächer im Blick, ohne jedoch konkret werden zu wollen.

Angesichts großer geopolitischer Unsicherheiten sieht Geschäftsführer Jörg Steins mehr denn je die Notwendigkeit einer Dezentralisierung und der Entwicklung robuster Strukturen. Hier habe man in jüngerer Zeit durch strukturelle Veränderungen schon einiges erreicht: „Der Schlüssel ist Resilienz. Unsere Unternehmenssteuerung erfolgt daher mit Fokus auf Profitabilität unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede und wesentlich kürzerer Planungszyklen“, betont Jörg Steins. Dazu gehört auch, den chinesischen Markt stärker als bisher in den Fokus zu nehmen. Dort sieht Martin Peters noch erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten – nicht nur mit Blick auf die Produktion, sondern auch auf die Entwicklung von Produkten, die noch stärker auf die jeweiligen Märkte zugeschnitten werden.

„Wir brauchen endlich weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren“

Wenn Martin Peters die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, kommt er zu dem Schluss: „Wir haben uns enorm weiterentwickelt und gelernt, wie wir als Unternehmen zu mehr Resilienz kommen.“ Und er verweist aus einen gesteigerten Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der zusätzliche Spielräume für Innovationen und Investitionen eröffne. Dabei nehmen die Geschäftsführer nicht nur die Belegschaft in die Pflicht, sondern auch die Politik. „Wir brauchen endlich weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Tempo bei Digitalisierung und Infrastruktur, sonst verlieren wir im internationalen Wettbewerb weiter an Boden. Die Industrie braucht verlässliche Leitplanken statt Zickzackkurs. Berechenbarkeit ist in der Transformation ein harter Wettbewerbsfaktor. Die Zukunftsfähigkeit am Standort Deutschland ist nichts Gegebenes, sondern etwas, das wir uns mit Effizienz, Flexibilität und guten Tariflösungen immer wieder neu verdienen müssen.“