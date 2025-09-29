Die Firma Schenk gibt es seit 100 Jahren. Wie ist es gelungen, den Familienbetrieb zu halten? Und vor welchen Herausforderungen steht der Juniorchef?
29.09.2025 - 12:51 Uhr
Bei der Firma Schenk in Filderstadt ist jetzt mit Christian Schenk (29) die vierte Generation im Boot und bereit, das Ruder zu übernehmen. Davor waren sein Vater Michael und seine Tante Christine die Chefs, davor sein Opa Georg Schenk und wiederum davor der Ur-Opa, der Gründer der Firma, ebenfalls ein Georg Schenk. Der hat die Firma im Jahr 1925 gegründet, am Freitag wird das 100-jährige Bestehen gefeiert. Und immer war die Firma in der Hand der Familie Schenk.