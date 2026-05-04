Das Weltunternehmen Citizen Machinery Europe baut in Ostfilderns nachhaltigem Gewerbegebiet seine Europazentrale. Das Modellprojekt hat noch Flächen anzubieten.
04.05.2026 - 22:08 Uhr
Mit der Europazentrale des Drehmaschinenherstellers Citizen Machinery Europe hat die Stadt Ostfildern ein internationales Unternehmen ins neue Gewerbegebiet Scharnhausen West gebracht. Nach diesem Paukenschlag in der Vermarktung ist es zuletzt allerdings wieder still geworden um dieses nachhaltig geplante Gebiet, das in vieler Hinsicht Maßstäbe setzen soll. „Wir sind in Verhandlungen, das Interesse ist groß“, sagt Bürgermeister Michael Lübke. Doch feste Verträge gibt es bislang noch nicht.