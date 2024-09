Kleinanleger wollen an Varta-Sanierung beteiligt werden

Das Sanierungskonzept für den Batteriehersteller bedeutet für Kleinaktionäre einen Totalverlust. Anlegerschützer wollen das verhindern. Notfalls vor Gericht.

mmf/dpa/lsw 23.09.2024 - 08:25 Uhr

Anlegerschützer setzen angesichts der drohenden Enteignung der Varta-Kleinaktionäre auf eine einvernehmliche Lösung mit dem kriselnden Batteriekonzern. „Wir hoffen, dass die freien Aktionäre am Ende noch in eine Lösung einbezogen werden“, sagte der Vize-Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Klaus Nieding, der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage sei aber nicht einfach: „Wir stehen seit längerem mit den Beratern der Gesellschaft in Kontakt und sind enttäuscht von deren Informationspolitik. Transparenz scheint dort ein Fremdwort zu sein“.