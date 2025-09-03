Pharma, Autos, Maschinenbau: Exporteure aus dem Südwesten kämpfen mit Rückgängen in den USA und China. Welche Nachbarländer jetzt für überraschende Lichtblicke sorgen.
03.09.2025 - 12:11 Uhr
Die internationalen Handelskonflikte und die Konjunkturflaute treffen die exportorientierte baden-württembergische Wirtschaft. Die Ausfuhren in die USA seien im ersten Halbjahr um rund zehn Prozent zurückgegangen und damit das zweite Jahr in Folge deutlich geschrumpft, wie der Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) in Stuttgart mitteilte. Besonders betroffen seien die Automobilindustrie (minus 11 Prozent), die Pharmaindustrie (minus 13 Prozent) und der Maschinenbau (minus 12 Prozent).