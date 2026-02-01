Topmanager Christian Kullmann sieht die Annäherung des Mittelstands an die AfD kritisch. Er fordert eine klare Kante gegen die Partei und äußert Sorgen.
01.02.2026 - 14:32 Uhr
Hamburg - Christian Kullmann, Vorstandschef des Essener Chemiekonzerns Evonik, kritisiert die Annäherung mittelständischer Unternehmen an die AfD. "Gerade im Mittelstand gibt es Tendenzen, sich an Positionen der AfD anzunähern", sagte der 56-Jährige im Gespräch mit dem "Spiegel". "Ich halte das für fatal und plädiere dafür, dass sich die Industrie als Ganzes klar bekennt: nicht mit denen!"