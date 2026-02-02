Ein Unternehmen aus Bayern soll bei der großen Wallfahrt in Mekka Lebensmittel und Müll transportieren. Dabei muss es eine besondere Hürde überwinden.
02.02.2026 - 13:30 Uhr
Mekka/Garching - Ein kleines Unternehmen aus Bayern soll Logistik-Dienstleister werden für die größte jährliche Versammlung von Muslimen weltweit: Die Firma Ecoro aus Garching bei München will mit voll automatisierten Elektro-Transportern Lebensmittel und Müll während der jährlichen Pilgerfahrt Hadsch im saudi-arabischen Mekka befördern.