US-Präsident Donald Trump steht nach eigenen Angaben in Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über eine umfassende wirtschaftliche Kooperation beider Länder.

Er befinde sich in „ernsthaften Diskussionen“ mit Putin über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs sowie über „große Geschäfte zur Wirtschaftsentwicklung“, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. „Die Gespräche kommen sehr gut voran“, fügte Trump hinzu.