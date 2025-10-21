Bei vielen Unternehmen im Land gehen weniger Aufträge ein. Die Umsätze sinken. Mit Folgen für Tausende Beschäftigte in Baden-Württemberg.
21.10.2025 - 15:48 Uhr
Angesichts der wirtschaftlichen Flaute gehen im Südwest-Maschinenbau im laufenden Jahr Tausende Jobs verloren. „Inzwischen hilft den Unternehmen der Abbau der Arbeitszeitenkonten oder das Instrument der Kurzarbeit häufig nicht mehr weiter“, sagte der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) im Land, Dietrich Birk. Nun müssten Maßnahmen zur Personaleinsparung durchgeführt werden.