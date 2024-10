FDP will „Richtungsentscheidungen“ in Ampel

Zwei separate Wirtschaftsgipfel der Ampel: Was hat Teil eins am Vormittag mit den Spitzen der FDP-Fraktion und Wirtschaftsverbänden gebracht?

red/dpa 29.10.2024 - 14:15 Uhr

Die FDP hält angesichts der Wirtschaftsflaute in Deutschland „Richtungsentscheidungen“ in den kommenden Wochen in der Koalition für möglich. Das sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr nach einem Treffen mit Wirtschaftsverbänden in Berlin. „Wir wollen wieder aufschließen zu den großen Industrienationen.“ Deutschland sollte wieder in der Champions League spielen.