Wirtschaftskrise im Südwesten Ein Land auf der Suche nach sich selbst
Die Landtagswahl am 8. März fällt in eine Zeit des Umbruchs. Baden-Württemberg, einst Liebling der Götter, zeigt sich verzagt. Dabei ist das Land mit Wandel vertraut.
Wir haben uns selbst verloren. Aber haben wir uns jemals gehabt? Es ist gefährlich, die Sinnfrage zu stellen. Es könnte sein, dass sie ohne Antwort bleibt. Dann ist man mit sich allein, ohne zu wissen, wer man ist – und was man eigentlich soll auf dieser Welt; vorausgesetzt, dass es sie gibt, und nicht alles nur ein böser Traum ist. „Das Leben ist ein Schattenspiel“, klagt Macbeth. „Ein Märchen ist’s, erzählt von einem Dummkopf, voll Lärm und Wut, es bedeutet nichts.“