Deutschland und Großbritannien bemühen sich zunehmend um eine Wiederannäherung. Gut sechs Jahre nach dem Brexit geht es heute in Berlin um die Wirtschaftskooperation.
27.04.2026 - 03:30 Uhr
Berlin - Die Londoner Wahrzeichen, die schottischen Highlands, die walisischen Küstenstraßen - in Großbritannien liegen für Millionen Deutsche Sehnsuchtsorte. Und für die deutsche Wirtschaft? Gut sechs Jahre nach dem Brexit bemühen sich die Regierungen beider Staaten zunehmend um eine Wiederannäherung. Die nächsten Schritte sollen heute (ab 14.30 Uhr) beim sogenannten Germany-UK Business-Government Forum in Berlin bekanntgegeben werden.