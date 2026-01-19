Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise. Der Bundeskanzler sieht zwar erste Zeichen für eine Besserung. Aber: Es bleibe viel zu tun.
19.01.2026 - 14:26 Uhr
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz will dieses Jahr zu einem "Aufschwung- und Wachstumsjahr" machen. Der CDU-Chef sagte nach einer Sitzung von Parteigremien in Berlin: "Unsere Wirtschaft ist noch nicht wieder ausreichend in Schwung." Es gelte, alles dafür zu tun, dass die Wirtschaft neue Kraft bekomme. Um aus der Krise zu kommen, müssten die Unternehmen wettbewerbsfähiger werden, die Produktivität müsse erhöht werden und die Kosten müssten unter, bei Steuern, Energie, Bürokratie und den Arbeitskosten.