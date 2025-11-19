Zum vierten Mal verliehen baden-württembergische Tageszeitungsverlage den Schwarzen Löwen, ihren Wirtschaftspreis. Das Projekt regionaler Medienhäuser hat sich fest etabliert.
Mehr als 100 Unternehmen bewarben sich 2025 wieder um den Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe in den Kategorien Innovation, Nachhaltigkeit, Wohnkonzepte, Gründungen, Soziales Engagement und erstmals auch Handwerk. „Der Schwarze Löwe zeigt die wirtschaftliche und kreative Kraft dieser Region“, sagte Herbert Dachs, Geschäftsführer der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, gestern Abend bei der Gala im Römerkastell in Stuttgart-Bad Cannstatt. „Baden-Württemberg lebt von Unternehmern, die Verantwortung übernehmen und Neues wagen. Gerade in bewegten Zeiten ist das ein wichtiges Signal.“