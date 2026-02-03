Der Wirtschaftsrat der CDU bringt neue Vorschläge zur Rentenpolitik ins Spiel. Was genau gefordert wird und wie es politisch einzuordnen ist.
03.02.2026 - 14:04 Uhr
Die Debatte um die Zukunft der Rente dreht sich seit Jahren um dieselbe Grundfrage: Wie lässt sich das System finanzieren, wenn immer mehr Menschen in Rente gehen – und gleichzeitig weniger Beitragszahler nachkommen? Nun kommt ein neuer Impuls aus dem Umfeld der Union. Ausgangspunkt ist ein Papier des Wirtschaftsrats der CDU mit dem Titel „Agenda für die Arbeitnehmer in Deutschland“.