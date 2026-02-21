Stellt die Bundesregierung ihr wichtigstes Ökonomen-Gremium neu auf? Die Amtszeit einer «Wirtschaftsweisen» läuft aus - und wird womöglich nicht verlängert.

dpa 21.02.2026 - 15:35 Uhr

Berlin - Die Wirtschaftswissenschaftlerin Ulrike Malmendier könnte nach einem Bericht des "Handelsblatts" als sogenannte Wirtschaftsweise ausscheiden. Malmendiers Amtszeit im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung läuft am 28. Februar aus. Die Bundesregierung könnte sie um mehrere Jahre verlängern - doch nach "Handelsblatt"-Informationen gibt es innerhalb der Regierung Widerstand.