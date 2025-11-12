Die Wirtschaft kommt nicht aus der Krise. Das hat auch mit der Bundesregierung zu tun, kommentiert Tobias Peter.

Tobias Peter 12.11.2025 - 16:10 Uhr

Ein Sportler wird auch mit Hilfe von Doping nicht gewinnen, wenn er zugleich das Training vermindert. Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ist, wenn man so will, Doping für die Wirtschaft – und in diesem Fall ist das Doping auch erlaubt. Der zusätzliche Effekt wirkt aber weniger stark, wenn das Geld nicht wirklich in Investitionen fließt, sondern auch dazu genutzt wird, Haushaltslöcher zu stopfen. Genau das passiert aus Sicht der Wirtschaftsweisen gerade.