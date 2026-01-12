Ein Zeuge sieht einen Eisbader ins Wasser steigen. Er bleibt verschwunden. Taucher und Kettensägen kommen zum Einsatz – dann der traurige Fund. Wollte der Verunglückte filmen?

red/dpa 12.01.2026 - 13:58 Uhr

Bei der Suche nach einem verunglückten Eisbader haben Einsatzkräfte in einem Teich in Wismar die Leiche eines Mannes gefunden. Laut einer Polizeisprecherin handelt es sich um einen 40-Jährigen. Ein Zeuge hatte laut Polizei dort einen Mann beim Eisbaden gesehen - dieser sei dann nicht wieder aufgetaucht. Danach habe der Zeuge die Einsatzkräfte verständigt.