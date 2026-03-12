Schwarze Wegameisen mögen Zucker. Während manche sich mit geringerer Qualität abgeben, sind andere quasi kleine Gourmets, wie eine neue Studie zeigt. Forscher haben eine Vermutung, woran das liegt.
12.03.2026 - 05:00 Uhr
Berlin - Ameisen in Großstädten sind kulinarisch weniger anspruchsvoll als Ameisen auf dem Land. In der Stadt akzeptieren die Tiere deutlich häufiger zuckerarme Nahrung als Artgenossinnen auf dem Land, wie eine neue Studie zeigt, die in der Fachzeitschrift "Urban Ecosystems" erschienen ist. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte das Verhalten der Ameisen ein Hinweis darauf sein, dass das Ökosystem in der Stadt unter Druck steht und die Stadtameisen deshalb Nahrung von geringerer Qualität gewöhnt sind.