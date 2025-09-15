Wissenschaft im Land „Das wird richtig aufhorchen lassen“
Wissenschaftsministerin Petra Olschowski schwärmt von einem neuen Programm für internationale Wissenschaftler.
Beim Innovationscampus für Verteidigung möchte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) schnell die Basis für künftige Entwicklungen legen. Der Idee von CDU-Chef Manuel Hagel, eine KI-Uni zu gründen, steht sie hingegen skeptisch gegenüber.