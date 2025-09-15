Wissenschaft im Land: „Das wird richtig aufhorchen lassen“

Beim Innovationscampus für Verteidigung möchte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) schnell die Basis für künftige Entwicklungen legen. Der Idee von CDU-Chef Manuel Hagel, eine KI-Uni zu gründen, steht sie hingegen skeptisch gegenüber.

Frau Olschowski, Grün-Schwarz hat sich Innovationspolitik zum Schwerpunkt gesetzt. Sind Sie da soweit gekommen, wie Sie wollten?

Wir sind sehr weit gekommen, aber nicht weit genug. Baden-Württemberg ist auf dem ersten Platz, etwa wenn es um Patentanmeldungen zum Thema Digitalisierung geht. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben mit unseren Innovationscampus-Modellen alle zusammengebracht, die wichtig für ein erfolgreiches Innovationsökosystem sind, und haben die absolut richtigen Schwerpunkte gesetzt: Künstliche Intelligenz, Lebenswissenschaften und Gesundheit, Mobilität, Quantentechnologie, Nachhaltigkeit. Und jetzt zeigen wir, dass wir schnell reagieren können - mit dem Innovationscampus-Modell zum Thema Sicherheit und Verteidigung. Trotzdem bleibt die Aufgabe, noch schneller beim Transfer zu werden und noch autonomer.

Der Erfindergeist war schon immer gut, die Probleme beginnen bei der Umsetzung danach. Ändert sich da auch etwas?

Ich habe den Eindruck, dass man auch da verstanden hat. Wir haben mit der Innovationsplattform NXTGN eine Struktur geschaffen, die Startups optimal begleitet. Was noch besser werden kann, ist die Unterstützung in der Wachstumsphase. In Heidelberg etwa haben wir vergleichsweise mehr Gründungen als in München oder Berlin wegen der Stärke in den Lebenswissenschaften. Auch Stuttgart steht gut da. Das sind absolut positive Entwicklungen.

Manuel Hagel hat eine zehnte Landesuniversität ins Spiel gebracht. Was halten Sie davon?

Ich sehe aus verschiedenen Gründen keine Notwendigkeit für eine zehnte Landesuniversität. Die Studentenzahlen gehen zurück, eine Neugründung ist sehr langwierig und teuer. Wenn ich es richtig verstanden habe, will Manuel Hagel auf das Thema KI setzen. In diesem Bereich haben wir aktuell mehr als 500 Professoren. KI ist ein Querschnittsthema. Eine Vereinzelung ist nicht sinnvoll. Wir müssen international denken und die Universitäten da stark machen, wo sie schon stark sind – und miteinander vernetzen.

Olschowski stellt das Strategiepapier KI und Freiheit vor, zusammen mit Jenny Pfister vom Bürgerrat. Foto: Lichtgut

Das gilt dann auch für den neuen Innovationscampus Verteidigung?

Es geht darum, jetzt die Basis für eine künftige Entwicklung zu legen. Die Frage Netzwerk und Austausch ist dabei extrem wichtig. So gibt es ein Testfeld der Uni Stuttgart für autonomes Fliegen zur Drohnenentwicklung, das aber nicht allen, die im Land daran forschen, bekannt ist. Wir wollen die Hochschulen und die Fraunhofer-Institute sowie das Deutsch Zentrum für Luft- und Raumfahrt noch enger miteinander verknüpfen. Wir sind gut aufgestellt, müssen die Beteiligten aber besser zusammenbringen Da gibt es Möglichkeiten der Optimierung.

Wie geht es an der Stelle weiter?

Wir nutzen die Chance, europäische Mittel jetzt schnell einzusetzen und planen im Moment mit insgesamt 6, 4 Millionen Euro. Allein vier Millionen sind für den neuen Hyperschallkanal in Stuttgart veranschlagt. Mit den restlichen Mitteln ermöglichen wir die Konzeption der Kooperation zwischen den Standorten. Es wird an den Beratungen zum nächsten Haushalt und an der nächsten Landesregierung liegen, dieses Thema längerfristig zu finanzieren. Ich will aber nicht verhehlen, dass es beim Thema Strukturen Herausforderungen gibt. Ein Stichwort ist: Geheimhaltung. Die dafür notwendige Infrastruktur gibt es bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen eher als an den Universitäten. Da wird es noch viele Gespräche geben.

Wie nehmen Sie die Position unserer Hochschulen im internationalen Vergleich da. Warum schneidet das Land bei internationalen Studenten nicht besonders gut ab?

Bei Studierenden aus dem Ausland haben wir gute Abschlussquoten, auch weil die Betreuungsrelation hier besser ist als in anderen Bundesländern. Dafür sind wir das einzige Bundesland mit Studiengebühren, das ist ein klarer Nachteil. Die sollten wir abschaffen.

Wie ist die Attraktivität für Wissenschaftler, die in den USA keine Heimat mehr sehen?

Die Veränderungen in den USA führen dazu, dass viele Wissenschaftler dort keine Zukunft mehr sehen. Auch Wissenschaftler, die dort früher hingegangen sind, aus Asien oder Südamerika, wollen und können das nicht mehr. Wir werden zeitnah ein Programm für internationale Wissenschaftler auflegen, das wirklich aufhorchen lassen wird. Über Details kann ich noch nicht reden, aber das wird richtig gut.

Welche Hemmnisse sehen Sie?

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind wir ein hoch attraktiver Standort. Die Vorbehalte wachsen aber. So wird in den USA immer wieder über ein Erstarken des Rechtsradikalismus in Deutschland berichtet. In Gesprächen neulich bei der GAIN-Tagung für Nachwuchswissenschaftler in Boston wurde oft gefragt, ob deutsche Städte für Ausländer sicher seien. Baden-Württemberg hat da vielleicht eine bessere Situation als andere, aber das Erstarken der AfD ist in diesem Punkt schon ein Problem.

In welchen Feldern sehen Sie das größte Potenzial?

Das sind die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Natürlich KI. Aber gerade auch die Lebenswissenschaften. Der Standort Heidelberg-Mannheim zum Beispiel ist gerade sehr dynamisch. Dort sitzen international renommierte Preisträger, von dort stammen wichtige Patente. Dieser Bereich wird sich in den nächsten Jahren wirtschaftlich enorm weiterentwickeln.

Das Gespräch führte Christian Gottschalk