Dank moderner Technik können Diabetiker ihren Glukoseverlauf kontinuierlich anzeigen lassen. Das wirke sich auch auf die Fahrtüchtigkeit von Betroffenen aus, so die Deutsche Diabetes Gesellschaft.
Berlin - Die verbreitete Vorstellung, Menschen mit Diabetes hätten am Steuer ein erhöhtes Unfallrisiko, ist nach Einschätzung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) überholt. Die Fachgesellschaft hat nun nach eigenen Angaben ihre Leitlinie "Diabetes und Straßenverkehr" entsprechend aktualisiert. Die Leitlinie richtet sich an Menschen mit Diabetes, behandelnde Teams, Behörden sowie Gutachterinnen und Gutachter.