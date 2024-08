Ministerin will mehr Forschung an Embryonen und Stammzellen

Mehrere Gesetze hemmen in Deutschland die Forschung, meint die zuständige Ministerin. Sie will eine Debatte, anderen Ende auch der Schutz von Embryonen aufgeweicht werden könnte.

dpa 03.08.2024 - 11:05 Uhr

Berlin - Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will mehr Forschung an Embryonen und Stammzellen ermöglichen. Die FDP-Politikerin setzt sich für die Überarbeitung des mehrere Jahrzehnte alten rechtlichen Rahmens ein. "Denn angesichts der rasanten Fortschritte in der Zellbiologie und der medizinischen Forschung – auch im internationalen Vergleich – ist er nicht mehr zeitgemäß", heißt es in einem Papier ihres Ministeriums, über das zuerst die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete.